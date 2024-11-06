Белоус: «Предпосылок для ухода Карпина из «Ростова» нет»

Функционер Юрий Белоус поделился мнением о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».
«Если брать спортивную составляющую, то предпосылок для ухода Карпина нет. Ему комфортно в «Ростове», он здорово вырос за последние годы как тренер», - приводятся слова функционера на страницах «Спорт-Экспресса».
Срок действующего трудового договора Карпина с «Ростовом» рассчитан до середины 2026 года.
После 14 туров Российской премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 14 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны команда Карпина на своем поле встретится с подмосковными «Химками».
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