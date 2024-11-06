Тошич ожидает много слёз на прощальном матче Акинфеева

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич дал комментарий по поводу предположения о том, что стадион будет залит слезами, когда вратарь Игорь Акинфеев будет проводить последний матч в карьере.

«Уверен в этом. Но Игорь всё ещё хорошо играет, тем более он вратарь. А они и в 40 лет продолжают выступать. С возрастом Игорь всё больше и больше становится профессионалом, понимает, что надо держать в форме своё тело», - цитирует Тошича «Чемпионат».

В апреле Игорь Акинфеев отметит свой 39-й день рождения. Действующий контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

На текущий момент ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Марко Николича проведёт 10 ноября – против «Крыльев Советов» на выезде.