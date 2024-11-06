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Мостовой – об оговорке Станковича»: «Моя фамилия известна и в нашей стране, и в европейском футболе»

06 Ноября 2024 • 14:15 Комментировать

Перед кубковым матчем против «Ростова» рулевой «Спартака» Деян Станкович оговорился, назвав главного тренера ростовчан Валерия Карпина Мостовым. Комментарий на этот счёт дал сам Александр Мостовой.

«Правильно сделал, что такого. Мостовой – известная фамилия в футболе. И в нашей стране, и в европейском футболе. Не зря же люди помнят», - цитирует Станковича «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» проиграл «Ростову» на своём поле с минимальным счётом 0:1. Спустя три недели команды проведут ответный матч, по итогам которого и будет разыграна путёвка в полуфинал Пути РПЛ.

Добавим, что Александр Мостовой планирует стать тренером и пройдёт стажировку в «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
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