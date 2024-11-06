Газзаев дал совет Карпину по Дзюбе

Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с журналистами поделился мнением о возможном приглашении форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

«У него огромное желание. Было бы правильно пригласить Артема на тот же матч с Брунеем, чтобы он сыграл, забил и стал лучшим бомбардиром в истории сборной», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В нынешнем месяце у сборной России запланированы два товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина сыграют против национальных команд Брунея и Сирии. В последнем контрольном матче российская сборная отпраздновала крупную победу над Вьетнамом со счетом 3:0.