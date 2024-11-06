В «Динамо» дали ответ по натурализации Карраскаля

Павел Пивоваров, который является гендиректором московского «Динамо», поделился мыслями относительно возможной натурализации колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Мы с Хорхе ещё не обсуждали этот вопрос», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Полузащитник выступает за «бело-голубых» с 2023 года. До перехода в «Динамо» хавбек защищал цвета другого российского клуба – ЦСКА.

Трудовое соглашение Карраскаля с динамовцами рассчитано до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость колумбийца в восемь миллионов евро.