Белоус: «Барко уже не так ярок, как в первых матчах «Спартака»

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением об игре аргентинского полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко после кубкового матча с «Ростовом» (0:1).
«Сейчас Барко уже не так ярок, как в первых матчах за «Спартак». Конечно, полузащитник обладает качествами и мастерством. Но от него ждут большего», - приводятся слова Белоуса на страницах «Спорт-Экспресса».
Ответный поединок между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября на стадионе в Ростове-на-Дону.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник сыграл 13 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Бан пользователя