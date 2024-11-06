«Краснодар» может подписать защитника сборной России

«Краснодар» лидирует в Премьер-лиге и рассчитывает весной снова побороться за чемпионский титул. «Быки» планируют усиление состава на зимнее трансферное окно, и на радаре клуба оказался защитник Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо».

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» уже контактировал с представителями 23-летнего Пальцева. При этом махачкалинское «Динамо» предложение по защитнику ещё не получало.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Валентина Пальцева в 1,2 миллиона евро. В сентябре защитник дебютировал за сборную России. Пальцев попал в расширенный состав национальной команды и на ближайший сбор.