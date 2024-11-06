Кечинов оценил решение «Локомотива» по Батракову

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий по поводу договоренности «Локомотива» с полузащитником Алексеем Батраковым по новому трудовому договору.

«Переподписание Батракова - правильное решение со стороны руководства. Думаю, «Зенит» уже присмотрелся к нему. Абсолютно грамотное решение «Локомотива», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 18 поединках «железнодорожников». Батраков отметился девятью забитыми мячами и сделал восемь голевых передач. Контракт Алексея рассчитан до лета 2027 года, его трансферный ценник – пять миллионов евро.