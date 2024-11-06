Тикнизян: «В «Зените» за одни премиальные можно покупать однокомнатную квартиру»

Защитник Наир Тикнизян не захотел переходить из «Локомотива» в «Зенит», учитывая отсутствие серьёзных футбольных перспектив в питерском клубе. Действительно, Тикнизяну в Санкт-Петербурге было бы сложно, ведь там основным левым защитником является капитан команды Дуглас Сантос.

По словам Тикнизяна, если бы он хотел гнаться за деньгами, то принял бы предложение чемпиона России последних лет.

«Если бы я гнался за деньгами, как об этом многие писали, я бы согласился на первое предложение. Извините, но в «Зените» за одни премиальные можно покупать однокомнатную квартиру каждый раз. Тут дело про футбол», - цитирует Тикнизяна «РБ Спорт».

«Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги (31 очко), а «Зенит» - второе (33 очка).