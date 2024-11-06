Червиченко прокомментировал новый контракт Кордобы

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о новом контракте нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Правильное и своевременное решение. В «Краснодаре» умеют работать по поиску футболистов и со своими игроками. Чего нельзя сказать о другом клубе», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Новый контракт колумбийского нападающего с краснодарским клубом рассчитан до середины 2027 года. Он защищает цвета «быков» с 2021 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кордоба провел десять матчей. 31-летний колумбиец отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.