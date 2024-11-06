Тикнизян высказался о срыве трансфера в «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарий касательно несостоявшегося трансфера в петербургский «Зенит».
«Когда я понял, что в «Зените» нет будущего с игровой точки зрения и футбольных перспектив, я вышел из переговоров. Мне важно понять, что на меня рассчитывают. Не хотел идти по стопам Кругового», - передает слова Тикнизяна «РБ Спорт».
Трудовое соглашение Тикнизяна с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.
Наир провел 12 поединков в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча.
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