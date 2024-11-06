Тикнизян высказался о срыве трансфера в «Зенит»

«Когда я понял, что в «Зените» нет будущего с игровой точки зрения и футбольных перспектив, я вышел из переговоров. Мне важно понять, что на меня рассчитывают. Не хотел идти по стопам Кругового», - передает слова Тикнизяна «РБ Спорт».