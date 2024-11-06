Дзюба сделал важное заявление по сборной России

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался насчёт сборной России. По словам 36-летнего футболиста, он хотел бы получить вызов в сборную и возможность забить гол, желательно, более-менее статусному сопернику.

У Дзюбы также спросили, готов ли он принять вызов на такой товарищеский матч, как против сборной Брунея.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную – это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Артём Дзюба в последний раз выступал за сборную России летом 2021 года – на чемпионате Европы. Тогда главным тренером команды был Станислав Черчесов. При Валерии Карпине Дзюбу в национальную команду не вызывали. Как видим, Дзюба первым сделал шаг к возвращению.

Матч Россия - Бруней пройдёт 15 ноября.