«Локомотив» достиг важной договорённости с Батраковым

Полузащитник Алексей Батраков проводит отличный сезон в «Локомотиве». В 22 играх за московскую команду 19-летний футболист забил одиннадцать голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, сообщил «РИА Новости» о том, что клуб достиг договорённости о продлении контракта с Батраковым. После подписания соглашения условия для игрока будут улучшены.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на пять очков.