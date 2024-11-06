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«Локомотив» достиг важной договорённости с Батраковым

06 Ноября 2024 • 12:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
09.11 14:00

Полузащитник Алексей Батраков проводит отличный сезон в «Локомотиве». В 22 играх за московскую команду 19-летний футболист забил одиннадцать голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, сообщил «РИА Новости» о том, что клуб достиг договорённости о продлении контракта с Батраковым. После подписания соглашения условия для игрока будут улучшены.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на пять очков.

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