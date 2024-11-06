Губерниев отреагировал на результаты выборов президента США

Дмитрий Губерниев регулярно делится своими мыслями по поводу футбольных событий. На этот же раз авторитетный обозреватель отреагировал на предварительные данные о победе Дональда Трампа в выборах президента США. Губерниев дал комментарий с иронией, подчёркивая тем самым, что больше переживает о проблемах внутри России.

«Мне на выборы не то чтобы всё равно, но у нас на Сходне почему-то перестала работать последняя круглосуточная аптека. Как это связано с выборами в США, толком ещё предстоит выяснить», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В то же время в продолжении комментария Губерниев добавил фразу, что «ничего хорошего нас не ждёт».

Несколько дней назад Дмитрий Губерниев критиковал арбитра Алексея Сухого, работавшего на главном дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Тот матч, напомним, «красно-белые» выиграли на поле противника со счётом 2:0.