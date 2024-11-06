«Факел» решил, где проведёт зимние сборы

Стало известно, где планирует провести зимние сборы воронежский «Факел». О месте сообщила пресс-служба российского клуба.

«Сборы «Факела» состоятся в Турции. Сроки их проведения будут определены позднее», - передает слова представителя пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

После 14 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 12 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем поединке воронежская команда на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве 9 ноября и начнется в 14:00 по столичному времени.