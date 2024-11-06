Аршавин прокомментировал драку в дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о конфликтной ситуации в недавнем дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам потасовки с поля были удалены защитники Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился гостевой победой «народной команды» со счетом 2:0. После этого поединка «армейцы» занимают шестое место в таблице, а «красно-белые» находятся на пятой строчке.