Аршавин отреагировал на новый контракт Кордобы с «Краснодаром»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о новом трудовом договоре форварда Джона Кордобы с «Краснодаром».

«Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Джон перешел в краснодарский коллектив летом 2021 года. В общей сложности нападающий провел 99 матчей за «быков», записав на свой счет 53 забитых мяча и 24 голевые передачи.

Новый контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до середины 2027 года. Его заработная плата, согласно новым условиям, составляет 4,7 миллиона евро с бонусами.