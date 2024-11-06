Назван лучший футболист РПЛ в октябре

Подведены итоги голосования за лучшего футболиста Российской премьер-лиги в октябре. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Обладателем индивидуальной награды стал колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На этой неделе колумбиец пролонгировал сотрудничество с «быками» до лета 2027 года.

После 14 туров Премьер-лиги краснодарская команда с 36 баллами располагается на первой строчке в турнирной таблице.