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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лучший футболист РПЛ в октябре

06 Ноября 2024 • 11:18 Комментировать

Подведены итоги голосования за лучшего футболиста Российской премьер-лиги в октябре. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Обладателем индивидуальной награды стал колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На этой неделе колумбиец пролонгировал сотрудничество с «быками» до лета 2027 года.

После 14 туров Премьер-лиги краснодарская команда с 36 баллами располагается на первой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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