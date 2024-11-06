Аршавин ответил, подходит ли Батраков «Зениту»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в беседе с журналистами поделился мыслями об уровне полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник провел 13 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.

По итогам 14 туров чемпионата страны «Локомотив» с 31 баллом занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков.