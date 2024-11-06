Игрок «Спартака» ответил на слова Писарева

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с журналистами прокомментировал слова Николая Писарева. Эксперт назвал «красно-белых» середняком чемпионата России.
«Мое отношение к словам Писарева, что «Спартак» - середняк? У каждого человека свое мнение. У меня другое мнение на этот счет. Какое? Что мы топ-команда», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
В последнем поединке Российской премьер-лиги московская команда на выезде победила столичный ЦСКА со счетом 2:0. После этого матча подопечные Деяна Станковича набрали 25 баллов и занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.
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