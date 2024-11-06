Батраков или Кордоба: Аршавин выбрал главного футболиста РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Андрей Аршавин в разговоре с журналистами назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги.

«Главный игрок лиги - Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Батраков - лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний колумбиец провел десять поединков, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После 14 туров чемпионата страны краснодарская команда набрала 36 баллов и занимает первую строчку в турнирной таблице.