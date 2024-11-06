Шнякин уверен, что Сперцян покинет «Краснодар»

Комментатор Дмитрий Шнякин дал комментарий касательно будущего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Он считает, что армянский игрок покинет «быков» летом следующего года.

«У Сперцяна это последний сезон в «Краснодаре»? Уверен, что да. Зимой не то время, нужно летом, пройдя сборы. Пока ты впишешься…» - передает слова комментатора «Чемпионат».

24-летний полузащитник выступает за краснодарский коллектив с лета 2021 года. Срок действующего контракта между Эдуардом и «быками» истекает в 2026-м. Трансферная стоимость Сперцяна оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ полузащитник провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста.