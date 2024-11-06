Генич двумя слова отреагировал на сделку «Краснодара» с Кордобой

Популярный комментатор Константин Генич высказался касательно нового трудового договора между колумбийским центрфорвардом Джоном Кордобой и «Краснодаром».

«Краснодар, браво», - оставил сообщение комментатор в социальных сетях.

Новый трудовой договор Кордобы с краснодарским клубом рассчитан до середины 2027 года. За «быков» колумбиец выступает с лета 2021-го. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джон сыграл десять поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.

По итогам 14 туров чемпионата страны «Краснодар» с 36 баллами занимает первое место в турнирной таблице.