Игрок «Спартака» Литвинов высказался о возможной дисквалификации

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможной дисквалификации за потасовку в недавнем дерби с ЦСКА. У игрока «красно-белых» возник конфликт с Виллианом Рошей. Оба футболиста были удалены с поля.

«Я очень сильно удивлюсь, если мне дадут дисквалификацию больше чем на один матч. Правда. Я не конфликтный человек, ё-моё. Меня поэтому это и удивляет», - передает слова Литвинова «Чемпионат».

Напомним, что московское дерби состоялось на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:0. После этого противостояния «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» находятся на шестой позиции.