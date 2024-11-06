Тошич: «Головин сейчас был бы лучшим игроком РПЛ»

Экс-футболист сборной Сербии и московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о бывшем полузащитнике «армейского» клуба Александре Головине.
«Думаю, что Головин был бы лучшим игроком РПЛ сейчас. Голова вырос в очень сильного футболиста. Он лидер «Монако». Всегда серьёзно относился к делу, работал», - передает слова Тошича «Чемпионат».
Напомним, что Александр защищает цвета монегасков с 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между 28-летним хавбеком и «Монако» рассчитан до середины 2029-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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