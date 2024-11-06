Тикнизян: «Буду счастлив, если Рауль возглавит сборную Армении»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал возможное назначение легенды мадридского «Реала» Рауля на пост главного тренера сборной Армении.

«Думаю, это маловероятно, но если это произойдет, конечно, буду счастлив», - цитирует защитника сборной Армении Sport24.

Отметим, что на текущий момент испанский специалист трудится в системе мадридского «Реала», где работает с молодёжной командой.

Напомним, что 47-летний Рауль является рекордсменом мадридского «Реала» по количеству сыгранных матчей, за 16 лет испанец 741 раз выходил на поле в футболке «сливочных», он завершил карьеру в 2015 году.