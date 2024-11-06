Батраков ответил на вопрос о переезде в Европу

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о своем будущем.

«Переход в хороший европейский клуб? Пока не загадываю. Я в «Локомотиве» и хочу от матча к матчу побеждать», - цитирует Батракова Sport24.

Накануне в рамках Кубка России «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1), а Батраков записал на свой счёт две голевые передачи.

19-летний воспитанник «Локомотива» проводит фантастический сезон, в 18 матчах он забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Батракова с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.