Кузьмичёв ответил, возможен ли трансфер Батракова в «Спартак»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв поделился комментарием о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Спартак».

«Я мало верю в этот вариант. Не понимаю, сколько «Спартаку» нужно предложить за Батракова, чтобы «Локомотив» согласился продать своего системообразующего игрока», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

При этом специалист отметил, что в российском футболе возможны любые варианты.

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором восьми результативных передач.