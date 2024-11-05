Тимофеев оценил результаты «Локомотива»

Хавбек «Локомотива» Артём Тимофеев поделился комментарием о результатах команды в первой половине текущего сезона чемпионата России.

«Удовлетворительно. Конечно, очень хорошо, что мы находимся на верху турнирной таблицы. Но думаю, могли бы выжать и больше», — приводит слова Тимофеева Legalbet.

По итогам 14 сыгранных туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 31 зачетный балл. Отставание «железнодорожников» от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» примет на своем поле «Факел». Игра между командами пройдет 9 ноября.