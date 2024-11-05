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Литвинов – об удалении с ЦСКА: «Видно, что с моей стороны агрессии не было»

05 Ноября 2024 • 23:20 Комментировать

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов по-прежнему не согласен с удалением, которое он заработал в матче против ЦСКА (2:0).

«Я сто раз пересмотрел тот момент, и я думаю там видно, что с моей стороны агрессии не было», - цитирует Литвинова Sport24.

Напомним, что по результатам потасовки со стороны ЦСКА был удален Виллиан Роша.

23-летний Литвинов провёл 12 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился.

Сегодня, 5 ноября, «Спартак» в рамках Кубка России уступил на своем поле «Ростову» (0:1), при этом «красно-белые» не реализовали пенальти по ходу встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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