Литвинов – об удалении с ЦСКА: «Видно, что с моей стороны агрессии не было»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов по-прежнему не согласен с удалением, которое он заработал в матче против ЦСКА (2:0).

«Я сто раз пересмотрел тот момент, и я думаю там видно, что с моей стороны агрессии не было», - цитирует Литвинова Sport24.

Напомним, что по результатам потасовки со стороны ЦСКА был удален Виллиан Роша.

23-летний Литвинов провёл 12 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился.

Сегодня, 5 ноября, «Спартак» в рамках Кубка России уступил на своем поле «Ростову» (0:1), при этом «красно-белые» не реализовали пенальти по ходу встречи.