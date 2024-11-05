Карпин: «Мысли об отставке никуда не делись»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем.

«Мысли об отставке никуда не делись. Они есть, но руководству я их не озвучивал. Зачем? Чтобы они подготовились? Они подготовятся, не переживайте», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с перерывом в сезоне-2021/22. В текущем сезоне Российской премьер-лиги команда провела 14 матчей, в которых набрала 14 очков. На данный момент дончане занимают десятую строчку в таблице.

В ближайшем туре «Ростов» примет на своем поле «Химки». Игра пройдет 9 ноября, начало — в 19:00 по московскому времени.