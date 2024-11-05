«Динамо» потеряло защитника в матче с «Локомотивом»

Московское «Динамо» потеряло своего защитника Роберто Фернандеса из-за травмы уже в первом тайме матча против соседей из «Локомотива» в Кубке России. Игра проходит в эти минуты на «ВТБ Арене» в Москве.

После одного из моментов Фернандес опустился на газон и продолжить игру не смог. Отметим, что травму получил футболист в не самых благоприятных для футбола условиях – в Москве сегодня ниже нуля на столбике термометра.

В итоге травмированного легионера заменил молодой Александр Кутицкий. Следить за событиями встречи можно на нашем портале в текстовой онлайн-трансляции. В разгаре первый тайм матча, команды уже обменялись голами.