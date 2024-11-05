«Ростов» одержал первую победу с середины сентября

Вечером вторника «Ростов» удачно съездил в Кубке России в гости к московскому «Спартку». Дончане минимально обыграли «красно-белых».

Любопытно, что эта победа стала для подопечных Валерия Карпина аж первой за последние полтора месяца с небольшим. Последняя виктория «Ростова» до 5 ноября датирована ещё 18 сентября. Тогда в рамках Кубка России «Ростов» одолел «Оренбург» (3:1).

С тех пор на протяжении восьми встреч подряд «Ростов» не побеждал, у команды на отрезке пять ничейных результатов во всех турнирах и три поражения.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в субботу 9 ноября. Дончане сойдутся с «Химками» дома.

Кто подвёл «Спартак» в матче с «Ростовом»