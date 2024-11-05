Стало известно, какие позиции хочет усилить «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Metaratings, зимой «Спартак» намерен приобрести опорного полузащитника, вингера и форварда. При этом отмечается, что покупки будут только в том случае, если уйдет кто-то из легионеров.

Подчеркивается, что все переговоры по игрокам начнутся после собрания совета директоров, который состоится в декабре после окончания первой части сезона.

По итогам 14 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России. На данном отрезке команда Деяна Станковича смогла набрать всего 25 очков.