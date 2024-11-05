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Станкович и Амарал отчитаются перед руководством «Спартака» слухи

05 Ноября 2024 • 20:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
10.11 15:15

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович и спортивный директор команды Томаш Амарал предстанут перед руководством клуба.

По информации Metaratings, после окончания первой части сезона состоится собрание совета директоров «Спартака», на котором Станкович и Амарал должны будут высказаться о будущем некоторых футболистов команды.

«Спартак» находится на пятой позиции в Российской премьер-лиге, имея в копилке 25 баллов после 14 сыгранных матчей.

В 15-м туре РПЛ «красно-белые» примут на своем поле «Акрон». Игра между командами пройдет 10 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 15:15 по столичному времени.

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