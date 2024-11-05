Агент Барбоза назвал ключевого игрока «Краснодара»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о продлении контракта форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
Новое соглашение колумбийского нападающего с кубанским клубом рассчитано до 2027 года.
По мнению агента, «Краснодар» принял правильное решение, продлив контракт с Кордобой.
«Это ключевой игрок, игрок будущего. Он может очень сильно помочь «Краснодару». Этот футболист точно будет дальше расти», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».
В текущем сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 14 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырех ассистов.
Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.
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