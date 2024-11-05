Агент Барбоза назвал ключевого игрока «Краснодара»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о продлении контракта форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Новое соглашение колумбийского нападающего с кубанским клубом рассчитано до 2027 года.

По мнению агента, «Краснодар» принял правильное решение, продлив контракт с Кордобой.

«Это ключевой игрок, игрок будущего. Он может очень сильно помочь «Краснодару». Этот футболист точно будет дальше расти», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

В текущем сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 14 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырех ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.