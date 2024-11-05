Барбоза: «Кузяеву не стоит возвращаться в РПЛ»

Агент Паулу Барбоза считает, что полузащитнику «Гавра» Далеру Кузяеву не стоит возвращаться в Российскую премьер-лигу.

«Далеру нет смыслу возвращаться в РПЛ. По окончании сезона на рынке он будет востребован», - цитирует Барбозу Metaratings.

Сегодня инсайдер Иван Карпов сообщил о желании питерского «Зенита» вернуть Кузяева в зимнее трансферное окно.

31-летний Кузяев сыграл восемь матчей в нынешнем сезоне чемпионата Франции, проведя в общей сложности на поле всего лишь 350 минут. Соглашение российского полузащитника с «Гавром» до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.