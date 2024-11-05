Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барбоза: «Кузяеву не стоит возвращаться в РПЛ»

05 Ноября 2024 • 20:31 Комментировать

Агент Паулу Барбоза считает, что полузащитнику «Гавра» Далеру Кузяеву не стоит возвращаться в Российскую премьер-лигу.

«Далеру нет смыслу возвращаться в РПЛ. По окончании сезона на рынке он будет востребован», - цитирует Барбозу Metaratings.

Сегодня инсайдер Иван Карпов сообщил о желании питерского «Зенита» вернуть Кузяева в зимнее трансферное окно.

31-летний Кузяев сыграл восемь матчей в нынешнем сезоне чемпионата Франции, проведя в общей сложности на поле всего лишь 350 минут. Соглашение российского полузащитника с «Гавром» до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Паулу Барбоза Далер Кузяев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко Ямаль назвал лучшего игрока в мире «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
20:49 · Кубок России
Галактионов: «У нас есть моменты, а голы придут»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Станкович и Амарал отчитаются перед руководством «Спартака» слухи
20:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза назвал ключевого игрока «Краснодара»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Кузяеву не стоит возвращаться в РПЛ»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Шнякин ответил, какие позиции нужно усилить «Краснодару»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Маликов – о московском «Динамо»: «А вам нравится игра команды?»
20:15 · Кубок России
«Динамо» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
20:14 · Россия. Премьер-лига
Медина: Жозе усердно работает на тренировках
20:09 · Кубок России
«Ростов» повёл с пенальти в матче со «Спартаком»
19:51 · Кубок России
Батраков – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Динамо»
19:28 · Кубок России
Барко впервые не забил пенальти за «Спартак»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Кашчелан: «Я верю, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Сочнов: «Спартак» по делу выиграл в дерби с ЦСКА
19:10 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Кордоба не предан «Краснодару», если предложат сумму, от которой нельзя отказаться, то он уйдёт в любую команду» эксклюзив
19:04 · Россия. Премьер-лига
Сочнов объяснил, от чего зависят шансы «Спартака» в чемпионской гонке
18:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на продление контракта Кордобы с «Краснодаром» до 2027 года эксклюзив
18:49 · Россия. Премьер-лига
Отец Кузяева отреагировал на информацию о возвращении игрока в «Зенит»
18:44 · Россия. Премьер-лига
«Дзюба постарается испортить жизнь «Спартаку» — Сочнов
18:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обсуждает возвращение Кузяева 2
18:40 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал продление Кордобы частью трансферной политики «Краснодара» эксклюзив
18:39 · Кубок России
Карпин: «Три года вот так вот живём и катаемся, без семей футболисты, без тренировок нормальных»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Селихову вручили памятную футболку «Спартака»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Шнякин выделил главную проблему Бонгонды в «Спартаке»
18:29 · Кубок России
Станкович объяснил минимум перестановок в составе «Спартака»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Лесовой высказался о Тюкавине
Все новости