Шнякин ответил, какие позиции нужно усилить «Краснодару»

Комментатор Дмитрий Шнякин ответил на вопрос, нужно ли «Краснодару» усиливать свой состав предстоящей зимой.

— Однозначно. 100% нужен еще один нападающий, не совсем понимаю, что там с Кокшаровым. Нет полноценных замен всей линии атаки, — приводит слова Шнякина «Чемпионат».

По мнению эксперта, в остальных линиях у «Краснодара» практически нет проблем, но все равно команде нужна обойма.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 36 очков после 14 туров. Отрыв от ближайшего соперника составляет три балла.

В заключительном туре первого круга РПЛ «Краснодар» встретится на выезде с «Рубином».