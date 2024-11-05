Маликов – о московском «Динамо»: «А вам нравится игра команды?»

Знаменитый певец и композитор Дмитрий Маликов высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне. Он посещает матчи «бело-голубых».

«А вам нравится, как играет команда? Знаете, пока как-то не очень внятно. Но я выступлю на матче «Динамо» – «Локомотив». Надеюсь, стану для «Динамо» хорошим, добрым талисманом», - рассуждает Маликов в диалоге с Metaratings.

Напомним, что «Динамо» вечером вторника предстоит матч Пути РПЛ в Кубке России против московского «Локомотива». Текстовую трансляцию игры проводит наш портал. Также мы проводим текстовые онлайн-репортажи самых ярких поединков дня в Лиге чемпионов.