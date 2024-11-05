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Медина: Жозе усердно работает на тренировках

05 Ноября 2024 • 20:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
10.11 15:15

Вингер столичного «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием об игре нападающего команды Виллиана Жозе.

По мнению парагвайца, Жозе является очень качественным футболистом, он демонстрировал это, играя в Истории.

— Думаю, когда он получит хороший шанс заявить о себе здесь, Жозе им воспользуется. Думаю, скоро это произойдет, — приводит слова Медины Legalbet.

Медина отметил, что Жозе выкладывается на максимум на тренировках.

32-летний Жозе присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В составе «красно-белых» бразилец принял участие в 11 встречах, в которых отметился одним забитым голом.

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