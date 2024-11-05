Кашчелан: «Я верю, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц»

Бывший черногорский футболист, а ныне тренер Младен Кашчелан заявил, что верит недавним словам Евгения Латышонка. Голкипер «Зенит» ранее заявлял, что тратит всего порядка 30 тыс. руб. в месяц.

«Стопроцентно ему верю. Женя – скромный, воспитанный пацан, он деньгами не разбрасывается, как это делают многие молодые футболисты», - цитирует Кашчелана Metaratings.

Напомним, что Латышонок сменил калининградскую «Балтику» на «Зенит» прошедшим летом. В петербургском клубе Евгений стал основным вратарём. Является вратарь выходцем из знаменитой клубной академии России – академии «Краснодара».