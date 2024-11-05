Сочнов: «Спартак» по делу выиграл в дерби с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Владимир Сочнов поделился комментарием об игре «красно-белых» в дерби с ЦСКА.

Напомним, встреча 14-го тура чемпионата России завершилась выездной победой «Спартака» со счетом 2:0.

Сочнов признался, что ему понравилась игра команды Деяна Станковича в противостоянии с ЦСКА.

«Навязывал сопернику два тайма свою игру, забил голы. Я, честно говоря, думал, что будет ничья 1:1 в этом матче. Но судья распустил игроков, не справился с игрой, и «Спартак» выиграл. По делу», — приводит слова Сочнова «РБ Спорт».

В следующем туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на своем поле с «Акроном» (10 ноября).