Сочнов объяснил, от чего зависят шансы «Спартака» в чемпионской гонке

Экс-футболист «Спартака» Владимир Сочнов ответил на вопрос о том, могут ли «красно-белые» вмешаться в чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

«Все зависит от стабильности его выступлений. Отрыв, конечно, приличный от «Краснодара». Но не все потеряно», — заявил Сочнов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Спартак» сможет забраться на верхние позиции, если будет демонстрировать такую же игру, как в недавнем дерби против ЦСКА.

На сегодняшний день подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.