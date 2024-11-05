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Сочнов объяснил, от чего зависят шансы «Спартака» в чемпионской гонке

05 Ноября 2024 • 19:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
10.11 15:15

Экс-футболист «Спартака» Владимир Сочнов ответил на вопрос о том, могут  ли «красно-белые» вмешаться в чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

«Все зависит от стабильности его выступлений. Отрыв, конечно, приличный от «Краснодара». Но не все потеряно», — заявил Сочнов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Спартак» сможет забраться на верхние позиции, если будет демонстрировать такую же игру, как в недавнем дерби против ЦСКА.

На сегодняшний день подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Сочнов

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