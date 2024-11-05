Отец Кузяева отреагировал на информацию о возвращении игрока в «Зенит»

В прессе появилась информация о возможном возвращении в «Зенит» хавбека Далера Кузяева. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» написал о том, что питерцы могут провернуть трансфер игрока уже ближайшей зимой.

Комментарий по поводу информации дал отец 31-летнего Далера Кузяева – Адьям Куяев.

«Я впервые об этом слышу, не могу ничего не сказать. Далер сейчас футболист «Гавра». Рассматриваем переход в «Зенит»? Он игрок «Гавра», у него действующий контракт с клубом», - цитирует Кузяева-старшего Metaratings.

Далер Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. Полузащитник перебрался во французский клуб на правах свободного агента.