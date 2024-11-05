«Дзюба постарается испортить жизнь «Спартаку» — Сочнов

Экс-футболист «Спартака» Владимир Сочнов высказался об очередной встрече форварда Артёма Дзюбы с «красно-белыми».

10 ноября «Спартак» примет на своем поле тольяттинский «Акрон», за который выступает воспитанник московской команды Артём Дзюба.

«Ну, Дзюба постарается выйти против «Спартака», испортить ему жизнь. Хоть на одной ноге. Но не думаю, что от него зависит результат матча», — приводит слова Сочнова портал «РБ Спорт».

Дзюба выступал за основную команду «Спартака» с 2007 по 2015 год. В текущем сезоне 36-летний футболист провел семь игр, в которых забил два гола и сделал три ассиста.