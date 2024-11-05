«Зенит» обсуждает возвращение Кузяева

В руководстве «Зенита» обсуждается вариант с возвращением в клуб полузащитника Далера Кузяева. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Источник отмечает, что Кузяев может вернуться в «Зенит» уже зимой. В январе футболисту исполнится 32 года.

В последнее время Далер Кузяев перестал попадать в стартовый состав «Гавра». Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона 2024/2025, и другие европейские клубы не горят желанием подписать Кузяева. «Зенит» может воспользоваться ситуацией.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Далера Кузяева в 8 миллионов евро.