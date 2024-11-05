Селихову вручили памятную футболку «Спартака»

Российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов получил памятную футболку от клуба. Это произошло перед стартовым свистком кубкового матча «Спартак» - «Ростов».

Напомним, Селихов перебрался в «Спартак» из пермского «Амкара» в январе 2017 года. В прошлом месяце 30-летний голкипер пробил отметку в 100 матчей за «красно-белых». В этих играх он пропустил 114 голов и 30 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что вместе со «Спартаком» Селихов выиграл все три российских трофея: чемпионство РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.

Действующий контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до июня 2025 года.