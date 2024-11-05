Шнякин выделил главную проблему Бонгонды в «Спартаке»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о главной проблеме вингера московского «Спартака» Тео Бонгонды.

«Его главная проблема — нестабильность. Яркие вспышки, дриблинг, такие футболисты все равно нужны «Спартаку», — заявил Шнякин «Чемпионату».

По мнению эксперта, у «красно-белых» есть серьезные проблемы при построении комбинационной игры, поэтому те, кто хорошо владеет дриблингом, всегда нужны команде.

В нынешнем сезоне 28-летний Бонгонда принял участие в 16 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором двух ассистов.

Через несколько минут стартует кубковая игра между «Спартаком» и «Ростовом». Следить за текстовой трансляцией можно здесь.