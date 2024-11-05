Лесовой высказался о Тюкавине

Атакующий полузащитник Даниил Лесовой, права на которого принадлежат «Динамо», высказался о форварде Константине Тюкавине. По мнению Лесового, Тюкавину следовало бы попробовать себя в европейском чемпионате.

«Он ещё молодой парень, не могу сказать, что он всего достиг. Пока он провёл один очень хороший сезон. Если бы он спросил моего совета, то я бы сказал, что ему стоит куда-то ехать в Европу. Особенно, если он проведёт ещё один сезон такой хороший», - цитирует Лесового «РБ Спорт».

Отметим, что Даниил Лесовой с августа выступает на правах аренды за кипрский АЕЛ.

В сезоне 2024/2025 Константин Тюкавин провёл в различных соревнованиях 16 матчей. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.