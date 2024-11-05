Кафанов рассказал, тяжело ли «Ростову» без Песьякова

Тренер вратарей «Ростова» и национальной сборной России Виталий Кафанов высказался о Сергее Песьякове. Опытный голкипер минувшим летом покинул донской клуб и присоединился к самарским «Крыльям Советов» в статусе свободного агента.

«Тяжело ли команде без Сергея Песьякова? Ногами он играет лучше. Это точно», - цитирует Кафанова Metaratings.

Напомним, что Песьяков провёл в «Ростове» длинный семилетний отрезок. Пополнил команду он в 2017 году, перейдя из московского «Спартака». Сейчас вратарю 35 лет, за «Крылья» он провёл пять матчей во всех турнирах, пропустив в них суммарно пять голов.